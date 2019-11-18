The Insider нашел подтверждение контактов Кремля с «желтыми жилетами» и немецкими националистами

В письмах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обнаружены данные, подтверждающие тесное общение российских властей с политиками, поддерживающими оппозиционное движение «желтые жилеты» во Франции и крайне правую партию «Альтернатива для Германии». Как пишет The Insider, Слуцкий в своих письмах просил российские консульства предоставить визы ряду европейских политиков, среди которых 9 граждан Германии, 25 граждан Франции, а также граждане Испании, Италии, Латвии и других стран. В их числе организаторы французского движения «желтые жилеты» (член маргинальной левой партии «Непокорная Франция» Мишель Лариве, общественный деятель Максим да Сильва и активист Андре Ги), представители партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшалк и Корина Бюлоу.

Политиков приглашали в Россию на обсуждение программ возглавляемого Леонидом Слуцким фонда «Российский фонд мира» в конце октября 2019 года. При этом фонд брал на себя все расходы.

В расследовании также отмечается, что на опубликованных Марией Захаровой 11 ноября фотографиях со встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с «представителями французского гражданского общества» в резиденции российского посла в Париже, во главе стола сидит постоянный комментатор госканалов России Дмитрий де Кошко, заявляющий, что ислам наступает на Францию, в Киеве правят нацисты, а французам надо быть с Россией. Там же есть блогер Оливье Берюрье, продвигающий антимигрантские и антибрюссельские идеи, подавший в суд на автора книги «Сети Кремля во Франции» Сесиль Весье. На встрече присутствовал еще один блогер по кличке Sky (настоящее имя неизвестно), который выступает за реванш «желтых жилетов» и против французских властей и Брюсселя.