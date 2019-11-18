Кадыров: угрозы побить и убить соответствуют традициям

Глава Чечни обвинил своих критиков в попытках исказить его слова — угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально, заявил Рамзан Кадыров. Ранее на совещании в правительстве Чечни Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами», нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая», считает он.

Как сообщает «Кавказский узел», Кадыров во время посещения строящегося в Грозном Исламского центра в очередной раз высказался о критиках властей, а также заявил о «провокаторах», которые неправильно трактуют его высказывания. Сюжет об этом вышел на телеканале «Грозный».

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву»... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — пояснил глава Чечни.

По мнению президента международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслана Кутаева, эти слова Кадырова направлены на то, чтобы смягчить впечатления о его предыдущих заявлений: «Без сомнения, и сам Рамзан Кадыров, и его приближенные пытаются каким-то образом смягчить то, что говорит Кадыров у себя на совещаниях. Это уже не первый раз, когда они пытаются смягчит произведенное впечатление».