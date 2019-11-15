Два фигуранта «дела ФИАН» покинули Россию

Руководитель компании «Триоптикс» Ольга Канорская и ее отец Сергей Канорский после обысков у них по «делу ФИАН» уехали из России в Израиль, где получили гражданство. Об этом Канорская рассказала «Интерфаксу».

30 октября у директора Физического института имени Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Николая Колачевского прошел обыск, после чего ученого допросили в Следственном комитете. Параллельно обыски прошли в квартире Ольги Канорский, снимающей в институте помещения. Ее и Сергея Канорского, известного физика-оптика вызвали в СК.

Следователи подозревают, что «Триоптикс» при пособничестве Колачевского пыталась контрабандой вывезти в Германию оборудование, которое может быть использовано в военной технике. Дело возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы. Клуб «1 июля», неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, опубликовал заявление, в котором назвал рейд правоохранительных органов в ФИАН «наездом» на институт по «сфабрикованным и малообоснованным поводам».

В интервью NT Ольга Канорская подробно рассказала о деятельности своей фирмы и претензиях следователей.