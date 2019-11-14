Валерий Соловей: День гражданской солидарности

Провести 29-30 ноября общероссийский День гражданской солидарности.

Нас, гражданских активистов, немало в стране. Однако мы разрозненны по отдельным группам, политическим и идеологическим квартирам. Между тем, у нас общая цель - кардинальное изменение политической ситуации в стране. Добиться ее можно лишь совместными действиями. В качестве первого объединительного шага мы, группа активистов различных регионов, предлагаем провести 29-30 ноября общероссийский День гражданской солидарности.

В качестве модели предлагаем использовать проводящиеся в Москве метропикеты. По пятницам московские активисты выходят к станциям метро с плакатами в защиту политических заключённых. Мы предлагаем во всех регионах и городах, участвующих в общенациональной акции гражданской солидарности, выбрать собственную тематику для выступления - правозащитную, экологическую, социальную и др. Главное, чтобы она была актуальной для местных сообществ, встречалась людьми с пониманием.

Равным образом в зависимости от местных условий предлагаем выбирать формы гражданской активности: одиночные или групповые пикеты, митинги или прогулки, онлайн-трансляции. Ищите сами, что больше всего вам подходит.

Принципиально важно выступить вместе, в течение одного-двух дней - 29-30 ноября. Координируя свои действия, мы делаем шаг на пути формирования гражданской коалиции, и демонстрируем обществу пример гражданской солидарности.

Объединившись, мы победим!

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