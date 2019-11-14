Виктор Шендерович: Борис Лазаревич Вишневский и гнилая пригожинская селедка

Среди грязных методов ведения пропагандистской войны особенно хорошо зарекомендовал себя метод «гнилой селедки».

Состоит он вот в чем.

Вбрасывается чудовищное и желательно пахучее обвинение (которое никто и не собирается доказывать), и это обвинение повторяется раз за разом, пока имя человека не начинает ассоциироваться только и именно с этой гнилью.

И хотя, повторяю, никто ничего и никогда не доказал, но вонять вскоре начинает так нестерпимо, что от человека на всякий случай отходят в сторону, не разбираясь, правда или нет то, что о нем говорили. Часть запаха останется на человеке, проверено.

Пишу я сейчас, как вы понимаете, о Борисе Лазаревиче Вишневском и той мерзости, которая уже не первую неделю льется на него из «ольгинских», пригожинских, а яснее говоря, кремелевских интернет- ресурсов.

Педофилия — обвинение безошибочное в своей гнилой мерзости, и первая реакция нормального человека — на всякий случай отбежать подальше от того, против кого это обвинение прозвучало.

В первые дни, напомню, мало было желающих вступаться и за карельского историка Юрия Дмитриева («всякое бывает», «нет дыма без огня» и прочее, и прочее тоже звучало в те дни). Но — разобрались. И хотя Юрий Алексеевич продолжает сидеть в СИЗО, но всем давно очевидно, что преступники находятся по ту сторону процессуального спора.

В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно: идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную «малину» своей принципиальностью и бесстрашием.

Характерно, что ему, многолетнему обитателю властных коридоров, даже не попытались пришить коррупцию. Шьют педофилию. «Гнилые селедки» воняют вовсю, и ольгинские тролли каждый день подбрасывают новых...

За неимением возможности остановить этот беспредел юридически (для этого следовало бы посадить на скамью подсудимых слишком много орденоносцев), мы должны, по крайней мере, громко и внятно поставить точки над i.

Репутация Бориса Лазаревича Вишневского — репутация безукоризненная. «Гнилые селедки», которыми его сегодня обкладывают, — очередное преступление путинской администрации и уголовников, сросшихся с ней до степени полного сходства. Преступление, что и говорить, не самое большое в их длинном и кровавом перечне, но совершенно очевидное.

Молчать об этом не надо и отводить глаза не надо.

P.S. Я недооценил уровень, с которого была дана отмашка на это подонство: сюжет про Вишневского вышел на «России».

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