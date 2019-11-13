Алексея Вересова арестовали по делу об угрозах судье в интернете

Басманный суд Москвы арестовал до 11 января 46-летнего Алексея Вересова, задержанного по делу об угрозах судье в интернете. Вересову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму).

Как сообщает «Медиазона», судья Юлия Сафина закрыла процесс по ходатайству следователя, который счел, что «этого требует неразглашение данных предварительного следствия».

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Вересова во «ВКонтакте»: под фотографией судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии, он написал «Сожгите его».

Также был задержан Сергей Половец, а позже Евгений Ерзунов. Ерзунов написал твит в адрес судьи «ходи оглядывайся, скоро тебе смерть», а Половец ретвитнул поста о приговоре, который судья вынес Устинову, при этом твит отобразился в ленте с комментарием Ерзунова, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

Устинова обвинили в вывихе плеча росгвардейцу при сопротивлении на акции 27 июля. 16 сентября его приговорили к 3,5 годам колонии, но на апелляции реальный срок заменили на год условного. Мосгорсуд жаловался на «откровенную травлю» судьи Криворучко в соцсетях.

