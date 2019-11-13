Аббас Галлямов о революциях

Глава ВЦИОМ рассказал в своем интервью, что большинство жителей России не готовы к революции. Полностью с ним согласен. Добавлю только, что ни в одной из тех стран, где революции случились, большинство было к ним не готово и их не хотело. Даже многие из тех, кто эти революции приближал, на самом деле их тоже не хотели.

Тем не менее эти революции произошли.

UPD. Колонку, что-ли, написать об этом? О том, что у революций собственная логика — отличная от логики тех, кто их делает; тех, кто в них участвует на рядовых ролях; тех, кто просто на все это смотрит со стороны; и тем более тех, кто революциям противится.

Источник