Андрей Нечаев: Экономический сюрреализм

Давно макроэкономическая ситуация не была такой благостной, как ныне.

Объем Фонда национального благосостояния на конец 2019 года увеличится до 8,172 трлн рублей (8,2% ВВП) за счет избыточных нефтегазовых доходов, а также курсовой разницы. При этом нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2019 ожидаются в сумме 7,8 трлн рублей (7,2% к ВВП), а ненефтегазовые — в объеме 12,1 трлн рублей (11,2% к ВВП), что на 193,8 млрд рублей больше их ранее прогнозировавшегося значения.

Профицит бюджета в текущем году снизится до 1,4 трлн. рублей (1,4% к ВВП). Инфляция по итогам года ожидается на уровне 3,8%.

Такие поправки к закону о федеральном бюджете депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении 13 ноября.

На фоне этого финансового благополучия темпы экономического роста падают и составят по итогам года не более 1,1% (по ВВП).

Реальные доходы населения снижаются уже 6 лет, и лишь героическими усилиями Росстата им был нарисован рост в 3 квартале 2019, в который эксперты не поверили. Согласно опросам предпринимателей, малый и средний бизнес находятся на пороге стагнации.

Чиcтый отток капитала составит по итогам года около 40 млрд.$. Этот скорбный список может быть продолжен.

Почему неплохая ситуация с госфинансами не приводит к росту экономической активности и повышению уровня жизни людей?

Причина проста: неблагоприятный предпринимательский климат и отсутствие доверия бизнеса к власти.

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