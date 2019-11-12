Компании Аркадия Ротенберга не получили прибыли от строительства Крымского моста

Компании «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» не получили прибыли от строительства Крымского моста, сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова.

«Стройгазмонтаж» был генподрядчиком строительства Крымского моста с января 2015 года, в марте 2015 управление проектом было передано специально созданной структуре холдинга «СГМ-Мост». Стоимость контракта составляла 223 млрд руб. В марте 2016 года «СГМ-Мост» выбрал субподрядчиков, крупнейшим из которых стал «Мостотрест» (контракт на 97 млрд руб.). Гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов заявил Forbes, что «будет хорошо, если генподрядчик «Стройгазмонтаж» не будет в минусе».

«Мостотрест» принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу, а холдинг «Стройгазмонтаж» был продан в ноябре 2019 года бизнесменом «Газпрому», но «СГМ-Мост» в сделку не вошла и по прежнему принадлежит миллиардеру.

По мнению старшего аналитика «Атон» Михаила Ганелина, нулевой результат на данном проекте — хороший результат. Так как на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. А партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов отмечает, что согласно мировой практике по уникальным проектам, таким как Крымский мост, просчеты могут превышать 20% стоимости сметы, а «непредвиденные расходы в смете не превышают 10%».

Автомобильное движение по мосту открылось 16 мая 2018 года. Железнодорожное полотно планируется сдать в декабре. В июне «Мостотрест» получил контракт на 881 млн руб. на обслуживание автомобильной части Крымского моста сроком на два года.