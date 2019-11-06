Алексей Макаркин о маршрутках и запросе общества на перемены

В социологии, кроме опросов, фокус-групп и глубинных интервью, есть метод наблюдения – когда информация собирается визуально. Вот и я наблюдаю за ситуацией в маршрутке Балашиха-Москва (и обратно), на которой еду на работу и возвращаюсь обратно. Раньше водители отъезжали из Москвы «по времени» (условно, раз в 15 минут), сейчас ждут, пока заполнятся все сидячие места в салоне, потом едут на следующую остановку и сажают «стоячих» пассажиров до поселка Восточный, который находится сразу за МКАД. Если хоть одно место не занято, водитель стоит до упора.

В свою очередь, при движении из Балашихи в Москву водитель тоже пытается забрать как можно большее число пассажиров (там изначально заполнить все места можно только утром, когда народ спешит на работу). Но примерно половина потенциальных пассажиров остается на остановке и ждет автобуса, который может прийти минут через 20. Это пенсионеры и другие льготники. Причем раньше можно было договориться с водителем, чтобы он в виде исключения подвез бесплатно бабушку в пределах города, если ей надо срочно ехать. Сейчас уже это крайне маловероятно.

Это к теме опроса Левада-центра о переменах. Требование перемен связано с внутренней напряженностью, которая усиливается в обществе. В условиях всеобщего роста цен предпринимателю-«маршруточнику» все труднее сводить концы с концами – поэтому если маршрутка не заполнится до конца, то его деятельность нерентабельна. Поэтому он жмет на водителей, требуя от них максимальной выручки. Но такая же ситуация и в семейных бюджетах того «нижнего среднего класса», который пользуется маршрутками – это видно по разговорам пассажиров. Представляется, что требования государственного вмешательства в экономику и регулирования цен – это не только патернализм, но и следствие страшной усталости людей, которых нельзя обвинить в нежелании работать. Они используют все реальные возможности, чтобы заработать, но поддерживать привычный (весьма скромный) уровень жизни не получается. Отсюда, кстати, и рост числа кредитов не на бытовую технику, а чтобы продержаться до зарплаты.

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