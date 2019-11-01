Григорий Мельконьянц о ликвидации движения «За права человека»

Краем глаза смотрел сегодня прямую трансляцию из Верховного суда. Манера ведения и наводящие вопросы-подсказки Минюсту не только у меня сформировали впечатление о «заряженности» судьи на ликвидацию.

Мы в «Голосе» это уже проходили, когда Минюст также через суд ликвидировал несколько наших организаций, и знаем, как это отвратительно. Вменяемые движению «За права человека» недостатки в оформлении документов не могут тянуть на высшую меру ответственности для организации — ликвидацию. Расцениваю это как преследование Льва Александровича Пономарева и его движение за правозащитную деятельность, за то, что они открыто обвиняют силовиков в фабрикации резонансных уголовных дел.

К большому сожалению, у государственных органов утерян истинный смысл их работы. Минюст вместо того, чтобы помогать общественным объединениям в их деятельности, давать возможность исправить недостатки в документах, когда поступает заказ, с особым пристрастием делает все, чтобы ликвидировать организацию.

Идет планомерное уничтожение правозащитного движения и разрушение его институтов.

Сегодня же снова был оштрафован Правозащитный центр «Мемориал», общая сумма штрафов которого по закону об «иностранных агентах» достигла 1,5 млн рублей. Если не выплатят, судебные приставы арестуют имущество.

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