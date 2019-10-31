Ольга Романова о преследовании правозащитников

Наблюдаю за обысками в пермском «Мемориале» — за то, что расчистили старое кладбище в несуществующем уже посёлке. Наблюдаю за ликвидацией старейшего и самого массового правозащитного движения в России «За права человека». Наблюдаю шельмование и освистывание Светланы Ганнушкиной. Наблюдаю новые политические посадки, и они никого уже не интересуют. Понимаю, что это — всё. В 2020-м мы все так или иначе уйдём. Никто этого не заметит, как не замечают наши неприятности сейчас. Потом будут неотвеченные письма и реакция: ха, правозащитнички, ни до кого без денег не допишешься, только олигархов защищают, а вот простой народ... Да, простой народ не обязан знать, что пишет письмо трупу. Простой народ не обязан идти на баррикады за правозащитников. Простой народ вообще нам ничем не обязан. Обязаны только мы. Быть на связи круглосуточно, обеспечивать бесплатно лучшими адвокатами, травить тараканов, высылать памперсы и лекарства, ехать в Пыжму по первому свистку сойки, выслать экспертизу на Кипр и выслушивать каждый день: «Я согласен дать вам интервью и рассказать о новых фактах дела», — которое никому не интересно, но вот он согласен, приезжай, и вот список, что с собой захватить.

«Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается… Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза…

Девальвация, безработица, пауперизм…

Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана…

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…» Поработаем ещё, пока шевелимся. Хотя я всё меньше понимаю — зачем.

Источник