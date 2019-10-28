Вадим Прохоров: Абсолютно невосполнимая потеря

Великий россиянин, правозащитник, мудрый и бесстрашный человек, друг Бориса Немцова. Блестящий пример того, что даже в самые мрачные времена тоталитаризма можно не бояться преступной власти и активно противостоять ей.

В 1976 году на аэродроме в Швейцарии его меняли на Луиса Корвалана на основании специального постановления Политбюро ЦК КПСС: чилийская и советская хунты обменивались своими главными политзаключенными.

Говорят, что КГБ-шники в своих учебных заведениях на лекциях приводили Владимира Буковского как редкий пример существования отдельных личностей, на которых даже они со всем своим арсеналом не в состоянии воздействовать.

Горжусь тем, что был его адвокатом и в том числе представлял его интересы в Верховном Суде России.

Абсолютно невосполнимая потеря...

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