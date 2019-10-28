Close

#В блогах

Вадим Прохоров: Абсолютно невосполнимая потеря

28.10.2019

Говорят, что КГБ-шники в своих учебных заведениях на лекциях приводили Владимира Буковского как редкий пример существования отдельных личностей, на которых даже они со всем своим арсеналом не в состоянии воздействовать

Великий россиянин, правозащитник, мудрый и бесстрашный человек, друг Бориса Немцова. Блестящий пример того, что даже в самые мрачные времена тоталитаризма можно не бояться преступной власти и активно противостоять ей.
В 1976 году на аэродроме в Швейцарии его меняли на Луиса Корвалана на основании специального постановления Политбюро ЦК КПСС: чилийская и советская хунты обменивались своими главными политзаключенными.

Говорят, что КГБ-шники в своих учебных заведениях на лекциях приводили Владимира Буковского как редкий пример существования отдельных личностей, на которых даже они со всем своим арсеналом не в состоянии воздействовать.

Горжусь тем, что был его адвокатом и в том числе представлял его интересы в Верховном Суде России.
Абсолютно невосполнимая потеря...

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.