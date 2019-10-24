Илья Яшин о бюджете Москвы

Бюджет Москвы распух еще на 400 миллиардов и побил очередной рекорд. В следующем году правительство Собянина получит в распоряжение 2 трлн 740 млрд рублей.

Значительную часть этих средств с чавканьем сожрут коррупционеры. Еще больше денег пойдет на прокорм Петра Бирюкова: увеличатся траты и на «благоустройство», и на содержание ГБУ «Жилищник». Жирный кусок пирога достанется Максиму Ликсутову: расходы на транспортную систему превысили полтриллиона. Получат свою долю и федеральные олигархи: например, компании Ротенберга, которые строят в столице дороги по 50 млн долларов за километр.

Сохранится щедрое финансирование госпропаганды, на которую выделят больше денег, чем на экологию. В шоколаде коммунальная мафия: повысятся расходы на закупку химических реагентов.

Впрочем, есть и хорошие новости.

После унижения «Единой России» на выборах в мэрии, видимо, поняли, что хотя бы крохами с барского стола надо делиться и с народом. Впервые за долгие годы притормозили т.н. «оптимизацию здравоохранения»: медицинская сфера получит больше средств, чем в 2019 году. Запланировано увеличение расходов и на систему образования.

Однако в целом огромный московский бюджет был и остается кормушкой для целой армии жуликов. И я считаю очень важным, чтобы граждане начали интересоваться такими вещами и разбираться в деталях. Поэтому я подготовил анализ бюджета в удобном формате: посмотрите это видео сами и поделитесь на своей странице в соцсетях.

В конце концов, это ваши деньги — и вы имеете право знать, как и на что они тратятся.