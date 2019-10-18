Иван Жданов: ФБК начинает процедуру выхода из списка иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией начинает процедуру выхода из списка иностранных агентов.Во-первых, юристы подали иск о незаконности решения о включении ФБК в реестр иноагентов.Во-вторых, по закону, если в течение трех месяцев после внесения в список мы «откажемся от иностранного финансирования», то Минюст будет обязан нас исключить. Фонд вернул гражданину Испании Роберто Фабио Монда Карденасу 140 тысяч рублей. Теперь нас должны удалить из реестра иностранных агентов.В-третьих, мы настаиваем, что иноагент — это Следственный комитет, который арестовал и имеет фактическую возможность распоряжаться подставным платежом.