Светлана Прокопьева о материалах своего дела

Сходили сегодня с Татьяной Георгиевной расписаться в протоколе с уведомлением о завершении расследования. Две страницы текста моей колонки выросли в десять увесистых томов, читать их начнем в понедельник. #людиработают

Это будет жутко интересно, билив ми. Упомяну хотя бы тот факт, что в деле, оказывается, есть показания засекреченного свидетеля. Даже двух! Рискуя жизнью, некие граждане сообщили следствию сведения, видимо, уличающие меня в преступлении по статье 205.2 УК РФ. Я ни в зуб ногой, кто эти осведомленные ценные источники, интрига интриг.

Не меньшая интрига — что такое они обнаружили в моем диктофоне, что причислили его к вещдокам. Диктофон — вещь сугубо утилитарная, записи, там оставшиеся, или стали сырьем для опубликованных материалов, или представляют собой бесполезный шум. Хотя там есть еще ремарки off the record, и их включение в материалы дела, которое будет слушаться в открытом суде — это однозначно нарушение права журналиста на безопасность своих источников.

В общем, скоро на всех экранах страны, включая планшеты и смартфоны. Думаю, что наберем материала на чью-нибудь небольшую кандидатскую или детективный сериал: «Как сконструировать преступление из рутинной работы».

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