Путин поручил воспитывать духовность у молодежи через интернет

Обеспечить проведение регулярных исследований поведения молодежи в интернете поручил правительству президент России Владимир Путин. Также он поручил организовать координационный центр, который будет создавать и распространять в Сети контент духовно-нравственной направленности. Поручение по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей размещено на сайте Кремля.

Президент поручает «обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети «Интернет» в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

Помимо этого, правительству предстоит создать на базе НКО координационный центр, который будет производить и распространять в интернете контент, направленный на духовно-нравственное воспитание молодежи. Отчитаться по реализации этих поручений премьер-министр Дмитрий Медведев должен до 1 декабря 2019 года.