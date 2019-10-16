Дмитрий Гудков: Пропасть не уменьшилась

Нет ничего удивительного в том, что каждый их тех, кого сейчас хватают силовики, — талантливый и думающий человек. Все, что есть в России настоящего, нового, дышащего свободой, сейчас против режима.

Вот новые «фигуранты» (какое, однако, отвратительное слово). Студент-отличник из МАИ Андрей Баршай. Организатор музыкальных фестивалей Егор Лесных. Сотрудник лаборатории Максим Мартинцев. А еще один задержанный, Владимир Емельянов, просил передать ему за решетку «Трех товарищей» Ремарка. Книгу не пропустили из-за фразы «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы».

Я не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме (где они обязательно окажутся) будет читать «Трех товарищей». Это просто непересекающиеся миры, непреодолимая пропасть между нами и ими.

Я помню, как до рези в глазах отчетливо увидел ее еще на процессе Pussy Riot, когда Надежда Толоконникова говорила о философии, зал понимал, что она говорит, а судья — нет. И с тех пор пропасть ничуть не уменьшилась, а мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка.

Впрочем, те, кто приходят в этих мундирах на ночные обыски, все равно не поймут этой фразы. Горе от ума им не грозит.

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