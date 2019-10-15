Олег Сенцов: Свободу политузникам Кремля!

Вчера, пока вся Украина отмечала один из главных своих праздников, в Москве снова посадили в тюрьму хорошего человека. Точнее, посадили его немного раньше, а вчера апелляция оставила приговор в силе, подтвердив то, что он будет сидеть. Четыре года. Вроде бы и немного по сравнению с двадцатью четырьмя, но так может думать лишь тот, кто ни дня не сидел в тюрьме. Этого человека зовут Костя Котов. Мы с ним не знакомы. Более того, я ничего о нем не слышал, пока его не посадили, хотя он активно поддерживал нас, узников Кремля, и носил передачки в Лефортово украинским морякам. Он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели вынесен приговор. Стремительное дело, призванное продемонстрировать всем, что путинская репрессивная машина вышла на новые скорости, перемалывания людей. Сажать будут быстро и, как всегда, любого!

За Костей, как и за любым российским политическим заключенным, не стоит его родная страна, в отличие от нас, украинцев, которые, находясь в плену, каждый день знали, что наша страна нас никогда не бросит. Поэтому борющимся с режимом россиянам еще труднее. Хотя они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Поэтому я всегда буду их поддерживать, как и всех наших ребят, которые до сих пор томятся в плену.

Свободу Константину Котову!

Свободу всем политузникам Кремля!

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