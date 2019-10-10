Петербургский союз журналистов опубликовал две экспертизы по делу Светланы Прокопьевой

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует прекратить расследование по делу Светланы Прокопьевой. В заявлении говорится, что по поручению союза была проведена экспертиза публикации Светланы Прокопьевой, из-за которой журналистку обвиняют в оправдании терроризма. Ее результаты показывают, что выводы сотрудников Московского государственного лингвистического университета, на которых основывается обвинение, не содержат подтверждений наличия в тексте Прокопьевой «заявлений о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Ранее выводы сотрудников Московского государственного лингвистического университета опровергли члены Гильдии лингвистов-экспертов России. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области также попросил провести экспертизу юридическую компанию «Дювернуа Лигал». Их эксперты подтвердили отсутствие в действиях Прокопьевой «публичного оправдания терроризма».

«Требуем прекратить уголовное дело в отношении нашей коллеги Светланы Прокопьевой», — заявляют в союзе.

Заявление адресовано генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану, следственному управлению следственного комитета РФ по Псковской области и прокуратуре Псковской области.