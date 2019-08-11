Михаил Ходорковский о будущем оппозиции

Вчерашний, весьма массовый митинг в Москве, его поддержка Питером, Екатеринбургом, рядом других городов, последующие жесткие задержания его участников поставили перед оппозицией ряд вопросов о способах продолжения борьбы с режимом.
Ответ на них придется дать совету независимых кандидатов, кто бы в него не вошел, как бы себя не назвал и в какой бы форме эта группа политических представителей гражданского общества не существовала в будущем.
Будучи москвичом, я горд за своих земляков и благодарен всем, кто, невзирая на возможные преследования, вышел их поддержать в других городах России.
Я очень рад, что трибуна смогла быть заполнена не «политическими пенсионерами», а свежими людьми и что существующие лидеры и их структуры согласились исполнять «сервисную», вспомогательную роль не выпячивая себя и не ссорясь из-за «места».
Я здесь говорю и про Открытую Россию и про ФБК и про «Яблоко» и про ребят из команды Гудкова и про либертарианцев и про «Весну» и про других, кого еще не знаю, но уверен, спустя пару дней на осмысление - буду знать.
Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг «Долой царя!», наконец, спустя 500 лет, будет наконец замещен лозунгом «Долой самодержавие!».
Причем не только на плакатах, но и в умах.
Будучи российским гражданином, временно находящимся зарубежом, из-за объявленных после моей высылки «федеральных» и «международных» розысков, угроз внесудебной расправы и псевдосудебного пожизненного приговора, в ближайшее время заявлю о своих дополнительных шагах в части поддержки российского гражданского общества.
Россия будет свободной!