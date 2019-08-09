Бывшая супруга Потанина подала к миллиардеру иск на £5,76 млрд

Великобританию ждет самый дорогой бракоразводный процесс: Наталья Потанина требует от своего бывшего мужа Владимира Потанина £5,76 млрд, пишут британские СМИ. Развод супругов был ранее оформлен в России, но Потанина, утверждая, что живет в Великобритании с 2016 года, говорит, что не сможет получить справедливое судебное разбирательство на родине, так как ее бывший муж близок к президенту Владимиру Путину, пишет The Times. The Telegraph отмечает, что британские суды славятся своими щедрыми выплатами женщинам при подобных делах.

Потанина наняла адвоката Чарльза Ховарда, а Потанин известного адвоката по бракоразводным процессам Фиону Шеклтон, получившую прозвище «Стальная магнолия». Она ранее представляла интересы ряда королевских особ и знаменитостей, от сэра Пола Маккартни до принца Уэльского. Шеклтон является одним из самых грозных адвокатов по бракоразводным процессам и в настоящее время представляет принцессу Хайю бинт Хуссейн — одну из шести жен правителя Дубая — в ее судебном сражении с мужем шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.