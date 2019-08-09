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Бывшая супруга Потанина подала к миллиардеру иск на £5,76 млрд

09.08.2019

Великобританию ждет самый дорогой бракоразводный процесс: Наталья Потанина требует от своего бывшего мужа Владимира Потанина £5,76 млрд, пишут британские СМИ. Развод супругов был ранее оформлен в России, но Потанина, утверждая, что живет в Великобритании с 2016 года, говорит, что не сможет получить справедливое судебное разбирательство на родине, так как ее бывший муж близок к президенту Владимиру Путину, пишет The Times. The Telegraph отмечает, что британские суды славятся своими щедрыми выплатами женщинам при подобных делах.

Потанина наняла адвоката Чарльза Ховарда, а Потанин известного адвоката по бракоразводным процессам Фиону Шеклтон, получившую прозвище «Стальная магнолия». Она ранее представляла интересы ряда королевских особ и знаменитостей, от сэра Пола Маккартни до принца Уэльского. Шеклтон является одним из самых грозных адвокатов по бракоразводным процессам и в настоящее время представляет принцессу Хайю бинт Хуссейн — одну из шести жен правителя Дубая — в ее судебном сражении с мужем шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Forbes оценивает состояние Владимира Потанина в $18,1 млрд. Как напоминает издание, Потанины поженились в 1983 году, а в 2013 году миллиардер подал на развод. Суд в Москве установил, что брак фактически распался еще в 2007 году, и в феврале 2014 года расторг брак, обязав Потанина переводить на счет бывшей жены 25% своего заработка (тогда — 8,76 млн руб. в месяц) на содержание на тот момент несовершеннолетнего сына. Потанина требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей Потанина в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Она также начала судебный процесс на Кипре, но суд Лимассола решил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.

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