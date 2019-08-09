Кирилл Рогов: Это террор

Это нужно повторять, и нужно повторять каждый день.

Никаких «массовых беспорядков» ни 27 июля, ни 3 августа в Москве не было. Дело о массовых беспорядках в Москве является такой же чистой фальсификацией правосудия, какой были сталинские процессы и суды в эпоху Большого террора. Это террор — ситуация, когда выдуманные обвинения являются основанием для репрессий. Мы знаем, для чего он необходим, он необходим для обоснования абсолютной (даже с благонамеренной точки зрения) неадекватности наказаний. Которая, в свою очередь, является инструментом запугивания.

Достаточно одного взгляда на существующие в УПК квалификации массовых беспорядков, чтобы понять, что дело, которое стряпает Следственный комитет России, является чистым преступлением против правосудия. Это осознают все, кто его организует, все, кто к нему причастен, все, кто дал указание, чтобы оно было.

Шантаж отъемом детей, который используется следственными органами и прокуратурой России против семьи Проказовых, — это фаш изм. В том обыденном понимании этого слова, которое свойственно русскому языку и которое понимает каждый взрослый человек. Фашизм —это бесчеловечность, возведенная в государственный принцип, в принцип государственной политики. И это он.

Имейте в виду, шантаж семьи Проказовых не прекращен, он продолжается. Люди живут с сознанием, что в любой момент могут явиться «органы» и отнять у них их детей. Взять — и силой увести.

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