Поэтесса Дарья Серенко о том, как политика пришла за ней

Можно сколько угодно называть себя аполитичным, делать вид, что находишься в непроницаемой безопасной капсуле, но, как говорится, если ты не занимаешься политикой, то политика все равно занимается тобой.

В 2011 году я смеялась над людьми, выходящими на Болотную. Я думала, что я самая умная, что политическое — это суетный мир для суетных людей, я была высокомерна и глупа. И не видела дальше своего носа.

Потом высокомерие сменилось недоумением: что я могу сделать? Я ничего не могу. Никто не может. Да, все плохо. Но мы все равно ни на что не влияем. Зачем тратить свои силы на то, к чему у меня нет доступа? Я отдельно, политическое отдельно.

Потом к нам в вуз пришел фсбшник. Он приходил к нам на студсоветы и пытался осуществить сделку с нами и нашей совестью: расскажите, кто из ваших однокурсников был на Болотной, давайте сотрудничать, а я поговорю с ректором, чтобы он поддерживал ваши проекты. Я о таком раньше только в книжках своих читала. Про 30-е. И тут до меня дошло: это вы сейчас со мной разговариваете? Я здесь, я это слышу, мне предлагают содействовать тому, чтобы мои товарищи и друзья сидели в тюрьме?

Так началось изучение и чтение. Политики, социологии протеста, феминизма, культуры. Я поняла, что не знаю своих прав. Что ни разу не читала всерьез об этом. Даже конституцию. Что до 19 лет своей жизни жила в каком-то вакууме, где все происходило как бы не со мной. Но это иллюзия. Все, что делало мне больно, что травмировало меня — это было частью политического. Бедность, изнасилования, социальное неравенство, постоянное чувство, что тебя нет, страх за свою жизнь, плохая еда, тяжёлый труд моих родителей, воздух, которым я дышу. Все это со мной. Это меня касается

А потом началась фаза действия. Я поняла, что маленькие действия людей, взаимопомощь, отношения — это тоже политика. Появился #тихийпикет. Я узнала про проблемы самых разных групп людей. Я ездила к дальнобойщикам,

смотрела, как работает профсоюзное движение, выходила против реновации, участвовала в районном движении, стала заниматься освещением проблемы домашнего насилия, мои друзья тоже. Оказалось, что все взаимосвязано. Я стала журналисткой и активисткой. Я верю в то, что мы есть и что мы влияем, что мы и есть акторы. Не объекты.

Просто хочу поддержать всех, поблагодарить и напомнить, что когда опускаются руки, руки на самом деле часто не опускаются. Я благодарна всем людям, благодаря которым внутри меня произошли эти перемены. Вас видят, читают, благодаря вам меняются и меняют других.

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