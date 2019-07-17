«Новая газета» опубликовала новое видео избиения заключенных в ярославской ИК-1

На сайте «Новой газеты» редакция разместила новое видео избиения заключенных в ИК-1 Ярославской области. Оно датировано февралем 2016 года, запись удалось восстановить с изъятой из колонии техники. Как отмечает издание, уголовное дело по данному эпизоду еще не возбуждено.
После избиения дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов по телефону докладывает в областной УФСИН обстоятельства применения силы в отношении заключенных: «Осужденные отказались выходить из камеры ШИЗО, применены в 14.45 и 14.50, соответственно, спецсредства по мягким тканям. Камеру выводили для обыска, у них был запрещенный предмет». Далее Забодалов звонит кому-то из коллег: «Антон, знаешь, я что доложил в управление? Что мы, это, выводили их для изъятия запрещенных предметов».
В прошлом году «Новая» опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова. После этого в отношении 15 сотрудников колонии были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий. 12 из них находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.