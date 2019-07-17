«Новая газета» опубликовала новое видео избиения заключенных в ярославской ИК-1

На сайте «Новой газеты» редакция разместила новое видео избиения заключенных в ИК-1 Ярославской области. Оно датировано февралем 2016 года, запись удалось восстановить с изъятой из колонии техники. Как отмечает издание, уголовное дело по данному эпизоду еще не возбуждено.

Как поясняет «Новая» , перед инцидентом несколько дней один из заключенных, Андрей Иванов, во время ежедневных обходов жаловался администрации, что ему из его личных вещей не выдают туалетную бумагу. «Сотрудники колонии решили превентировать дальнейшие жалобы привычным методом, однако и заключенные оказались готовы к силовому сценарию. Когда «воспитательная команда» открыла двери камеры №12, сокамерники Иванова ринулись защищать его, не давая выводить его из камеры <…> Чтобы отбить Иванова у других защищающих и вывести его в «класс воспитательной работы», тюремщики применяют дубинки», — пишет газета.

После избиения дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов по телефону докладывает в областной УФСИН обстоятельства применения силы в отношении заключенных: «Осужденные отказались выходить из камеры ШИЗО, применены в 14.45 и 14.50, соответственно, спецсредства по мягким тканям. Камеру выводили для обыска, у них был запрещенный предмет». Далее Забодалов звонит кому-то из коллег: «Антон, знаешь, я что доложил в управление? Что мы, это, выводили их для изъятия запрещенных предметов».

В прошлом году «Новая» опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова. После этого в отношении 15 сотрудников колонии были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий. 12 из них находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.