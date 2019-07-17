Елена Русакова: История только начинается

У меня чувство, что мы движемся в правильном направлении. Формально — получили отказ в регистрации. Как и почти все остальные оппозиционные кандидаты. Но...в нынешней ситуации это как «знак качества». Вокруг меня множество воодушевленных людей, настроенных на активные действия.

Те, кто сначала воздвиг подписной барьер, потом устроил фальсификацию проверки подписей, затем исполнил примитивный и позорный спектакль вместо заседаний окружных комиссий — крупно просчитались. Чтобы собрать подписи и затем защищать их, граждане были вынуждены создать отличную организационную структуру, в которой задействованы десятки тысяч человек. Налажено информирование на уровне сотен тысяч. В тему вовлечено множество людей: кто собирал подписи и вел агитацию, кто жертвовал деньги, кто подписывался, кто следит за ситуацией. Все эти люди только «разогрелись», только вышли на старт.

История только начинается.

К нам идет поток «несуществующих» избирателей, которые возмущены и просто так это не оставят. Собранные от них заявления мы подали официально в избирком, люди еще приносят и присылают.

Впрочем, позвольте расскажу об окружной избирательной комиссии. Это было очень корявое и неуклюжее исполнение политического заказа — любым способом натянуть выбраковку подписей. В ход были пущены намеренно ошибочные запросы в базу ФМС, липовое заключение графолога и основания, по которым избирком не имел права проводить выбраковку — придирки к деталям нотариального оформления сборщиков и невнятные придирки к форме подписных листов (такие недостатки комиссия обязана отсекать при приеме листов, а если приняли — значит, все ОК).

По закону кандидату дается не менее 2 дней на подготовку возражений к выбраковке. Затем рабочая группа должна эти возражения обсудить с кандидатом, затем только вопрос выносится на итоговую комиссию. Этот порядок был нарушен. Значительная часть замечаний требовала работы с оригиналом подписных листов и списка сборщиков. Такой возможности нам не дали, несмотря на все официальные запросы и жалобы. Другие замечания мы отработали — из 1205 забракованных подписей успели подготовить опровержения на 880. Если бы эти опровержения были рассмотрены комиссией, нас вынуждены были бы зарегистрировать. Комиссии ничего не оставалось делать, кроме как тупо отказаться рассматривать наши возражения и ваши, уважаемые сограждане, заявления о том, что вы существуете и ставили подпись.

И это бы ладно. Говорят, другие комиссии не стали ничего изображать, тупо отклонили доказательства реальности подписей и проголосовали за снятие кандидата. У нас председатель решил покрасоваться и утопил заседание в демагогических речах. Огрехи, не имеющие отношения к кандидату, которые и не следовало применять для выбраковки (типа заверений нотариуса), представлял как позорный грех; тупо врал, что (а) от нас заявлений не было и (б) нам все документы и даже подписные листы давали; изо всех сил пытался смешать с грязью работу сборщиков, намекая на тотальную неаккуратность и немыслимую массу ошибок. При этом НИКАКИХ документов члены комиссии не получили. Им была уготована роль бандерлогов, которые должны слушать удава и голосовать по команде. Я, разумеется, потребовала рассмотреть наши документы по существу. Чтобы члены комиссии увидели и поняли наши доказательства. В этом было отказано. Некоторые базовые вещи мои представители изложили устно. Я напомнила об общественном резонансе и о массовых заявлениях. Но комиссия не была настроена на работу. На заседании присутствовали официальные представители партии «Яблоко» Э.Э.Слабунова (слова ей даже не дали) и В.Л.Шейнис. На вопросы которого председатель не ответил.

Да, так вот. Демагогия и попытки оболгать самоотверженных волонтеров и активных, мотивированных избирателей — это ошибка. Люди смотрели эфир с заседания и возмущены. Так же, как возмущены отказом подойти к залу и понаблюдать за ходом заседания. Возмущены тем, что не пустили журналистов (последнее — просто незаконно).

Ладно, тут все ясно.

Что мы делаем дальше. Тут есть два формата. Первое — оспаривание решения окружной избирательной комиссии в городской и центральной избирательной комиссиях. Далее, если нужно, используем судебные механизмы. Второе, и главное. Решения о регистрации — политические и и принимаются на основании политической ситуации. Если избиратели будут активны — значит, придется регистрировать кандидатов.

Ближайшая задача — всех оповестить о митинге избирателей 20 июля в 14 час. на проспекте Сахарова.

Параллельно — продолжаем собирать заявления от пострадавших.

Еще — коллективно и лично обращаемся в ЦИК РФ, в Совет по правам человека, в иные инстанции с протестными письмами по поводу всего этого безобразия.

Есть и другие возможности. Оставайтесь на связи, и будем действовать вместе!

Да, и кстати, оппозиция правда объединилась, и кандидаты тоже будут вместе. Так победим!

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