Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Строящийся с 2011 года самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» будет передан ФГУП «Росморпорт» в декабре, хотя его сдача ранее планировалась еще на конец 2015 года. Из-за ошибок в первоначальном проекте сроки сдвинулись, но даже согласно действующему контракту сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 года, пишут «Ведомости».

За годы строительства ледокол резко подорожал. Стоимость подписанного в 2011 году контракта составляла 7,95 млрд руб. Теперь строительство обойдется минимум в 12 млрд руб., говорят собеседники издания, близкие к Минтрансу.