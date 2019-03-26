Илья Яшин о свалке «Малинки»

Всего в нескольких километрах от Москвы, рядом с Троицком, навалена гора мусора высотой с девятиэтажный дом. Это полигон «Малинки», который официально признан аварийным и в буквальном смысле отравляет жизнь людям.

Сергей Собянин много лет обещает ликвидировать токсичную свалку и провести рекультивацию. На это были выделены деньги из бюджета — более 5 миллиардов рублей. Курировать работы мэр поручил своему заму по ЖКХ Петру Бирюкову. А тот, в свою очередь, без каких-либо конкурсных процедур выбрал подрядчика: предприятие «Экотехпром», которое на тот момент уже погрязло в долгах и находилось в предбанкротном состоянии.

И знаете, что было сделано на бюджетные миллиарды под видом аварийных работ? Прилегающий лес вырублен, а территория полигона расширена в 8 раз. В итоге, вместо обещанной рекультивации, Москва получила самый крупный мусорный полигон Европы.

Мы съездили на полигон «Малинки» и сняли там репортаж: осмотрели свалку и разобрали мошенническую схему, в результате которой были освоены огромные деньги. Это настоящая мусорная афера. Причем масштаб её поражает.

О таких вещах надо не просто говорить — нужно кричать, что есть сил. Потому что если мы не будем сопротивляться, мафия возьмет город в мусорное кольцо и мы просто начнем задыхаться.

Смотрите видео, делайте репост, распространяйте в своих соцсетях.

Источник