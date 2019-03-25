Сторонники Навального подали в суд на «ВКонтакте» из-за передачи персональных данных полиции

Четверо жителей Татарстана обратились в Смольнинский районный суд Петербурга с иском к «ВКонтакте». Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требуют от соцсети компенсацию по 100 тыс. руб. за передачу без их согласия своих персональных данных Центру по противодействию экстремизму. Об этом «Медузе» сообщили в международной правозащитной группе «Агора», представляющей интересы истцов.

Как следует из иска, в январе 2018 года сотрудники республиканского Центра «Э», ссылаясь на положения закона «О полиции», запросили у соцсети личные данные четырех жителей Татарстана, являющихся членами местного штаба Алексея Навального.

«ВКонтакте» выдала МВД идентификаторы пользователей, имена и фамилии, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов, дату регистрации в социальной сети и IP-адреса, с которых они осуществляли выход в сеть. На основании этих сведений один из истцов, Андрей Бояршинов, был привлечен к административной ответственности за повторное нарушение порядка организации митинга и арестован на 15 суток.