«Роскосмос» заключил контракты на полеты космических туристов

«Роскосмос» заключил первые два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС-10», рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Запуски состоятся в 2020 и 2021 годах, передают «Ведомости».

В 2001–2009 годах РКК «Энергия» (производит корабли «Союз МС-10», входит в «Роскосмос») уже отправляла на МКС семерых человек. Один из них слетал дважды, каждый раз турист проводил в космосе 1–2 недели. Первые четыре тура стоили по $20 млн, пятый — $30 млн, шестой – восьмой — по $35 млн.

«Роскосмос» рассматривает в перспективе и другое предложение для туристов: облет Луны на корабле «Союз МС-10», рассказал Рогозин. Для этого на МКС ракетой «Ангара-5А» можно доставлять разгонный блок космического корабля, ракетой «Союз» — сам корабль, собирать их на станции и отправлять на лунную орбиту.