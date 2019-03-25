В Иркутской области на выборах мэра кандидата от ЕР победила выдвинутая ЛДПР домохозяйка

Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР, победила на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. Зацепин набрал 37,34% голосов избирателей, а Щекина 43,85%.

Представитель «Справедливой России» получила 6,3% голосов, кандидат от партии «Города России» — 2%.

Ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, который подал в отставку 16 января по собственному желанию. Он объяснил это тем, что выполнил все задачи по выведению города из кризиса и решил выйти на пенсию, напоминает ТАСС . До этого депутаты гордумы два года подряд признавали работу администрации неудовлетворительной, а в декабре 2018 года фракция «Единой России» выступила с инициативой отправить Тулубаева в отставку.

Координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, говоря о причинах победы 28-летней домохозяйки Анны Щекиной, назвал, прежде всего, протестные настроения избирателей: «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно». Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР, тем более что кандидата от КПРФ на этих выборах не было».