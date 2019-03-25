Валерий Соловей: В «логове зверя»

Наши беседы о российско-натовских/западных отношениях носили в высшей степени откровенный характер. Желание услышать было с обеих сторон. Но общее резюме совсем не оптимистично (хотя и реалистично):

1. Нынешняя ситуация в отношениях России и НАТО (Запада) похожа на ту, что предшествовала карибскому кризису.

2. Эта ситуация, скорее всего, ухудшится.

3. Нарастающее взаимное непонимание способно привести к серии роковых решений.

4. Тем не менее, до «большой» войны дело не должно дойти (примечательно, что об этом говорили как раз военные).