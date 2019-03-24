Reuters: сотня российских военных прибыла в Венесуэлу

В аэропорту Каракаса в субботу приземлились два самолета российских ВВС с почти 100 военнослужащими. Как сообщает Reuters, на одном из бортов был начальник главного штаба сухопутных войск РФ Василий Тонкошкуров.

Военные прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой для обслуживания техники вооруженных сил страны и обучения венесуэльцев обращению с ней, сообщает Associated Press.

Агентство Reuters напоминает, что в декабре два российских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, приземлились в Венесуэле в знак поддержки правительства Николаса Мадуро. А в минувшую среду Мадуро заявил, что Россия отправит лекарство «на следующей неделе» в Венесуэлу, не описав, как оно поступит.