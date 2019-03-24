Россиянин пытался вывести усыпленного орангутана из Бали

Российского туриста арестовали в Индонезии после того, как служба безопасности аэропорта обнаружила в его чемодане орангутана. Как сообщает HuffPost, 27-летний Андрей Жестков сообщил властям, что животное подарил ему друг, который купил его за $3 тыс.

По словам Жесткова, он намеревался содержать обезьяну в качестве домашнего питомца. Полиция сообщила, что у Жесткова также было два геккона и несколько ящериц.

Сотрудники службы безопасности в балийском аэропорту обнаружили орангутана, спящего в чемодане Жесткова. Для успокоения животного он использовал таблетки. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и тысячи долларов в виде штрафов за попытку контрабанды.Орангутаны признаны находящимися под угрозой исчезновения. Животные, обитающие в Индонезии и Малайзии, оказались на грани исчезновения в результате обезлесения, незаконной торговли домашними животными и браконьерства.