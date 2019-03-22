ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала из России

Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из России в 2018 году до $76 млрд с $67 млрд. Кроме того, скорректирован прогноз на текущий год до $35 млрд с $20 млрд, передает «УралБизнесКонсалтинг». Также регулятор повысил ожидания на 2020 год до $17 млрд с $13 млрд, а в 2021 году — до $13 млрд с $11 млрд.

Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых. «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — сказано в заявлении.

