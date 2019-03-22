Федор Крашенинников: Блумберг насмешил

Блумберг насмешил своим широко растиражированным сообщением про то, что в Кремле-де ищут способы оставить Путина у власти.
Вот так новость! Кто бы мог подумать! Человек уже 20 лет, поперек всем законам и правилам, существовавшим на момент своего прихода во власть, руководит — и вот вдруг озаботился, как бы ему взять и удержать власть!
Путину не надо ничего изобретать, к сожалению. Он может делать что угодно и править до последнего своего часа, и помешать ему могут только стаи черных лебедей.Источник