Федор Крашенинников: Блумберг насмешил

Блумберг насмешил своим широко растиражированным сообщением про то, что в Кремле-де ищут способы оставить Путина у власти.

Вот так новость! Кто бы мог подумать! Человек уже 20 лет, поперек всем законам и правилам, существовавшим на момент своего прихода во власть, руководит — и вот вдруг озаботился, как бы ему взять и удержать власть!

Да и что там искать-то способы? У нас что, есть какие-то институты и нерушимые правила, которые надо хитроумно обходить? Это какие? Дырявая конституция, которая вообще ничего не гарантирует и не регулирует в практическом смысле? Услужливый Конституционный суд? Федеральное Собрание подхалимов? Назначеннные Путиным же губернаторы, судьи и прокуроры?

Путину не надо ничего изобретать, к сожалению. Он может делать что угодно и править до последнего своего часа, и помешать ему могут только стаи черных лебедей.