Астана по-казахски — это просто «столица». Исторически место называлось Ак Мола (белая могила). В царское и ранне-советское время — Акмолинск (и там рядом был печально известный АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников родины), потом город торжественно нарекли Целиноградом (поэтому аэропорт там до сих пор TSE вроде бы). В суверенные времена город сначала стал Акмолой, но потом решили, очевидно, что могильное название для столицы государства — это трэш, а сразу назвать ее в честь Елбасы — жуть. Поэтому столица Казахстана была названа просто Столица, но все понимали, что это город Нурсултан.