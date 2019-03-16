Тело Игоря Малашенко доставлено в Москву

Гроб с телом умершего в Испании медиаменеджера, сооснователя НТВ Игоря Малашенко доставлено в Москву. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Малашенко будет похоронен на Троекуровском кладбище в понедельник, 18 марта. Прощание начнется в 13:00 в ритуальном зале кладбища.

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Малашенко ушел из жизни 25 февраля в Испании. Ему было 64 года. Почти двухнедельная задержка с доставкой тела Малашенко в Москву была связана с проведением в Испании токсикологической экспертизы.