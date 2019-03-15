Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США

Бизнесмен Олег Дерипаска, подал судебный иск к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также к руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки. Дерипаска настаивает, что из-за действий американского Минфина он понес ущерб в $7,5 млрд. Он требует снять введенные против него санкции.

«Я верю, что суды в США достаточно объективны, чтобы защитить американское законодательство и Конституцию. Если у OFAC есть какие-либо доказательства в пользу их необоснованных слухов и инсинуаций, самое время их предъявить», — заявил бизнесмен, передает РБК «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — добавил он.В иске все обвинения против бизнесмена названы безосновательными, кроме того, защита бизнесмена связывает их с политической борьбой в США из-за предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Последствия незаконных санкций для Дерипаски оказались «абсолютно разрушительными» как для его имущества, так и его репутации, утверждается в иске. Фактически бизнесмен оказался отстранен от международного бизнес-сообщества и глобальной финансовой системы. Банки и компании разорвали контракты и соглашения с ним и теперь отказываются от сотрудничества, опасаясь вторичных санкций, говорится в документе.