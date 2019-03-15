Виктор Шендерович: отправление правосудия на все буквы

...предысторию - письмо главы Мосгорсуда Ольги Егоровой Венедиктову - см. на сайте "Эха"...

Руководство сайта "Эхо Москвы" попросило меня удержаться в рамках действующего законодательства, и я твердо пообещал им это.

Итак: "отродясь такого не было, и вот опять".Глава Мосгорсуда Ольга Егорова жалуется на меня Венедиктову.Она цитирует фрагменты из моего "Особого мнения" от 28.02.2018. Ее возмущает выраженное в них неуважение к судейскому корпусу. Она просит Венедиктова внимательнее и деликатнее относиться к содержданию эфиров, ответственнее подходить к кандидатурам тех, кого допускают в студию "Эха Москвы". Она сетует на то, что московские судьи "отправляют правосудие в условиях колоссальной нагрузки".

Много чего есть в этом письме и только одного нет: опровержения сказанного.

Ни по одному пункту.

А я-то, наивный человек, все ждал: когда же глава Мосгорсуда перейдет к рассмотрению дела по существу? Когда гневный голос оскорбленной добродетели наполнится, наконец, аргументами? Когда глава Мосгорсуда ясно и прямо заявит городу и миру: приговор Ходорковскому не был политически мотивирован, судью Данилкина не насиловали на Старой площади, приговоры по "болотному делу" - справедливы, судебная власть в России, в соответствии с Конституцией РФ, независима от исполнительной власти?

Короче, я ждал от г-жи Егоровой обвинений в клевете.

Но не дождался.

Это очень смешно, если немного подумать. Стыдливая какая оказалась госпожа, ну надо же... Постеснялась прилюдно отмывать своих черных кобелей, обошла тему! Повальную уголовщину судейского корпуса она не опровергает, а уважения к нему - хочет, ну надо же. Причем хочет настолько сильно, что начинает из руководящего кресла давить на психику руководителя СМИ...

Речь, конечно, идет не об уважении (уважение заслуживается, а не вымогается). В гробу они видели уважение - им нужен наш страх! Им хочется, чтобы мы онемели и заблаговременно легли вниз лицом, впечатленные их возможностями по причинению вреда.

Эту тактику следует признать, в целом, успешной: политический террор, шестеренкой которой, между ОМОНом и УФСИНом, уже два десятилетия, работают российские суды, дает заметный результат. Урок, данный Ильдару Дадину и другим активистам, вразумил многие тысячи людей - кто уехал, кто затих, а кто и перековался...

Готовность к беззаконию, продемонстрированная дружным цехом г-жи Егоровой, впечатляет, и когда закон вернется на территорию РФ, действия "судейской" обслуги режима получат, несомненно, юридическую оценку.

А покамест - извините, г-жа Егорова, - мы обходимся простыми русскими словами в их ясном значении и, заметьте, в рамках действующего законодательства (причем, главным образом, Конституции РФ, а не филькиных грамот, издаваемых "законодательной" частью обслуги).

Негодяйство - оно негодяйство и есть, а что в мантии и под гербом - так это еще большее негодяйство, вот и все. И возразить-то нечего, а вы про уважение какое-то.

Смешно, ей-богу.