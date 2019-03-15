ЕС ввел санкции против восьми россиян

Евросоюз включил в санкционный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских судна, обвинив моряков в незаконном пересечении границы. В список вошли командующий Южным военным округом Александр Дворников, начальник пограничного управления ФСБ Крыма Сергей Станкевич и еще шесть военных, передает ТАСС
. Это Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков, уточняет «Интерфакс»
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25 ноября 2018 года российские пограничники захватили три украинских корабля и задержали их экипажи. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию.