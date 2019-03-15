КНДР может возобновить испытания ракет и отказаться от переговоров с США

По словам замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, лидер страны Ким Чен Ын может прекратить переговоры с США о денуклеаризации и возобновить ракетные и ядерные испытания. «Мы не намерены уступать требованиям США в какой-либо форме, и мы не готовы участвовать в переговорах такого рода», — сказала Цой Сон Хи, сообщает BBC.

По ее словам, в ближайшее время Ким Чен Ын официально объявит о своей позиции в отношении будущих переговоров с США.

Трамп дважды встречался с северокорейским лидером — первый раз в Сингапуре в прошлом году, второй — в столице Вьетнама в феврале этого года. Выступая на пресс-конференции после саммита в Ханое, Трамп сказал, что пока нет никаких планов относительно третьего саммита, но он выразил оптимизм по поводу «хорошего результата» в будущем.