Владимир Путин ответил на вопрос о Майкле Калви

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В четверг президент Путин выступил на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а потом встретился с узкой группой представителей большого бизнеса. Наблюдатели отметили, что за исклчением главы ВТБ Андрея Костина, на закрытой встрече не было ни главы Сбербанка Германа Грефа, ни главы ВЭБа Игоря Шувалова, ни совладельцев Альфа-групп Петра Авена и Михаила Фридмана. Стандартный вопрос тех, кто был на встрече, на вопрос, почему не было банкиров: "РСПП — это прежде всего промышленники". А Шувалов раньше бывал в качестве первого вице-премьера правительства. Но небанковских активов у Альфа-групп тоже хватает — тот же "Росводоканал". Источники в самой Альфе-групп на вопрос, почему ни Фридмана, ни, особенно Авена, который обычно обязательно бывает на встречах с Путиным, не оказалось в этот четверг, отетил: "Отпросились". Еще один вопрос, который интересовал независимых журналистов, касался основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Источниксреди тех, кто присутствовал на встрече , сказал, что фамилия Калви прозвучала в ходе разговора в контексте ситуации с инвестклиматом. Путин ответил коротко: "Мы знаем" и продолжать не стал.