«Роснефть» вложила в венесуэльские проекты около $9 млрд

Российская госкомпания «Роснефть» вложила в проекты в Венесуэле около $9 млрд, но так и не покрыла расходы. При этом, как показали внутренние документы, местный партнер «Роснефти», венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA, должна российскому нефтяному гиганту сотни миллионов долларов, а перспективы разрешения ситуации отсутствуют, говорится в расследовании Reuters.

Менеджеры «Роснефти» «забили тревогу» по поводу инвестиций в Венесуэле в конце 2015 года. Тогда внутренний аудитор компании в электронном письме коллеге пожаловался на отсутствие прогресса в попытках заставить венесуэльскую компанию PDVSA объяснить возникновение дыры в балансе совместного предприятия в размере $700 млн.

Российская компания, большим пакетом акций которой владеет государство, наращивала долю в совместных предприятиях с PDVSA и выдавала все новые и новые кредиты, тогда как компании других стран выходили из Венесуэлы или замораживали свои инвестиции.

«Роснефть» также подозревала, что PDVSA потратила миллионы долларов на социальные проекты, например, снабжала продовольствием жителей отдаленных районов, где проживают всего сотни человек. Вместо возврата долга «Роснефть» получила фактический контроль над PDVSA, которая отдала российской компании большой пакет акций.

Как сказали Reuters два источника, близкие к «Роснефти», причина, по которой компания продолжила наращивать инвестиции в Венесуэле, кроется в политике — «Роснефть» должна была помочь союзникам Москвы в Каракасе удержаться на плаву. Контроль над этими стратегически важными деловыми отношениями осуществляет один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал на этой неделе, что «Роснефть» по-прежнему закупает нефть у Венесуэлы и «продолжает протягивать режиму руку помощи». Также Помпео заявил, что Россия и Куба, действуя совместно, удерживают политическую систему президента Венесуэлы Николаса Мадуро от краха.