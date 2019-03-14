Суд отказался наказывать «ВКонтакте» за передачу МВД данных пользователя

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска сотруднице штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение личной информации правоохранительным органам. Суд проходил в закрытом режиме.

В январе прошлого года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана потребовал у администрации «ВКонтакте» раскрыть информацию о Чанышевой. Его интересовали время, дата создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адреса как Чанышевой, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». Через пару недель соцсеть предоставила все необходимые сведения, напоминает «Роскомсвобода». Чанышева обратилась в суд.

При рассмотрении дела представители соцсети обратились к суду с ходатайством провести заседание в закрытом режиме. Это мотивировали тем, что «ответчику в ходе судебного разбирательства в целях аргументации своей позиции и демонстрации своей добросовестности придется использовать сведения, составляющие его коммерческую тайну». Кроме того, «в материалах дела истцом предоставлены документы, содержащие персональные данные пользователей сайта, не привлеченных к участию по настоящему делу». Судья закрыла процесс. А в результате рассмотрения дела отказала Лилии Чанышевой в иске.