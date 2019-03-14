Несколько крупных российских интернет-холдингов подверглись сетевой атаке

«Яндекс» и несколько других интернет-холдингов на днях подверглись мощной сетевой атаке. Злоумышленники использовали уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора, рассказали РБК технический специалист крупного оператора связи и источник в самом интернет-холдинге.

«Это была эксплуатация существующих недостатков в механизме применения списка блокировок. Пострадать от подобных действий может любая компания и любой сайт, не только «Яндекс», — подтвердил атаку представитель пресс-службы «Яндекса».

Техническим специалистам «Яндекса» потребовалось нескольких суток, чтобы отразить атаку. «Блокировки сайтов удалось избежать, но атака не прошла незамеченной — активные пользователи сервисов компании заметили снижение скорости доступа к ним», — говорит источник в «Яндексе».

Атака была направлена и на некоторые СМИ, в частности РБК. В компании ее зафиксировали 11 марта, рассказал Digital-директор B2C направления РБК Кирилл Титов. «Наблюдались проблемы с сетевой доступностью площадок РБК, снизилась скорость доступа к сайтам компании для части аудитории», — сказал он.