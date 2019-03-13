Палата представителей США проголосовала за принятие пакета антироссийских законопроектов

Палата представителей США проголосовала за принятие пакета законопроектов, призванных бороться с агрессивной политикой Кремля. Расследовать, в частности, коррупцию, связанную с деятельностью президента России Владимира Путина, передает «Голос Америки».

Один из законопроектов обязывает директора Национальной разведки США и Минфин с Госдепартаментом в течение 180 дней после принятия соответствующего закона подготовить отчет для Конгресса об активах Владимира Путина.

Другой законопроект запрещает администрации США «юридически или фактически» признавать, что Крым стал российской территорией.

Еще одна принятая Палатой представителей резолюция осуждает «Владимира Путина и его режим» за преследование политической оппозиции и сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова. Резолюция призывает правительства США и России добиваться проведения полного и всеобъемлющего расследования этого политического убийства.

Четвертый законопроект требует от директора Национальной разведки при консультации с министром обороны и госсекретарем в течение 90 дней после его принятия представить отчет о потенциально возможных военных действиях России против стран НАТО и попытках Москвы использовать внутренние слабости и разногласия между европейскими союзниками США.