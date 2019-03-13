Палата представителей США проголосовала за принятие пакета антироссийских законопроектов

Палата представителей США проголосовала за принятие пакета законопроектов, призванных бороться с агрессивной политикой Кремля. Расследовать, в частности, коррупцию, связанную с деятельностью президента России Владимира Путина, передает «Голос Америки».
Один из законопроектов обязывает директора Национальной разведки США и Минфин с Госдепартаментом в течение 180 дней после принятия соответствующего закона подготовить отчет для Конгресса об активах Владимира Путина.
Еще одна принятая Палатой представителей резолюция осуждает «Владимира Путина и его режим» за преследование политической оппозиции и сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова. Резолюция призывает правительства США и России добиваться проведения полного и всеобъемлющего расследования этого политического убийства.Четвертый законопроект требует от директора Национальной разведки при консультации с министром обороны и госсекретарем в течение 90 дней после его принятия представить отчет о потенциально возможных военных действиях России против стран НАТО и попытках Москвы использовать внутренние слабости и разногласия между европейскими союзниками США.