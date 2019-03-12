Фуэте кентавра

Андрей Колесников.

Как ничто не может остановить российскую власть от традиционного времяпровождения – танца на отравленных граблях нерациональных расходов и милитаризации, так ничто не может отвлечь кремлевских политтехнологов от использования одних и тех же приемов. Что выдает некоторую истерику: уже стало очевидным, что милитаристский и антизападный дискурс не повышает рейтинги Путина и не останавливает их эрозию, а они продолжают заставлять первое лицо поигрывать мачистскими мышцами. Причем на этот раз мускулами не своими, как на отдыхе в Тыве, а лошадей.

Рысак вместо ракеты

Руководитель встретил канун 8 марта в 1-м оперативном полку полиции УМВД по городу Москве. Причем по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции: так и видишь этих юных щебечущих дам, сочиняющих письмо президенту России. И ведь дошло оно, это письмо…

Путин подарил женщинам на праздник коня – орловского рысака. Совсем недавно он подарил российским налогоплательщикам на Новый год изготовленную за их же деньги ракету «Авангард», подарок на 8 марта обошелся дешевле – вероятно, пошел по статье «прочие расходы».

Внешний облик девушек в полицейской форме, аристократически прокатившихся с Путиным на конях – он на коричневом жеребце, они на белых - не должен вводить в заблуждение. Это подлинные амазонки, ибо назначение 1-го оперативного полка – разгон митингов и демонстраций. Так что 8 марта начальник послал населению сразу несколько семантических месседжей. Во-первых, его мужественность всегда оттенена красотой дам – на всех мероприятиях рядом с ним ставят парочку молодых женщин. Во-вторых, полиция нас бережет от протестных настроений, и она всегда рядом с первым лицом. В-третьих, амфоры, тигры, стерхи, горные козлы (см. репортаж о последнем отпуске главы государства) – это все в прошлом. От маршала Конева к лабрадору Кони и далее к натуральному коню – вот наш путь. Президент и это умеет: скакать на лошадях в рамках политического многоборья. Просто какая-то «Конармия»-2.

Всеобъемлющее милитаристское безумие отличает отсутствие чувства меры и вкуса. Балерины, работающие на контрасте с целящимися непонятно куда военнослужащими с закрытыми лицами, – это что, иллюстрация к фразе Путина о том, что после ядерной войны россияне попадут в рай?

Побывал Путин и в окружении балерин – если кто забыл: он посещал балет «Щелкунчик» в конце прошлого года и затем пообщался с артистами Большого театра и сфотографировался с ними на фоне новогодней елки, стоявшей на постаменте с надписью «Nespresso», что можно было бы оценить как умелый продакт плейсмент. Но эксплуатация образа балерин оказалась не слишком успешной – не выходить же первому лицу на сцену в трико в образе Дроссельмейера. Зато их чудесным образом проэксплуатировал Центральный военный округ города Екатеринбурга. Вероятно, в целях рекламы службы по контракту, цитата, «на станции «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена военнослужащие Центрального военного округа провели фотосессию совместно с художественным коллективом современной хореографии "Лаборатория танца"». И тем самым заодно поздравили женщин с 8 марта. (Параллельно в Крыму депутат Госдумы Руслан Бальбек при поддержке начальника Крыма Сергея Аксенова развернул акцию: мужчины, облаченные в камуфляж, «вежливые люди», раздавали тюльпаны женщинам.)

Каждому – по балерине

Это всеобъемлющее милитаристское безумие отличает отсутствие чувства меры и вкуса. Балерины, работающие на контрасте с целящимися непонятно куда военнослужащими с закрытыми лицами, - это что, иллюстрация к фразе Путина о том, что после ядерной войны россияне попадут в рай? И заодно каждый получит по такой вот волшебной гурии из «Лаборатории танца»? Не зря балерин любили тт. Киров, Калинин, Енукидзе и другие товарищи – знали в этом деле толк.

Война, готовность к войне, перманентно взвинченное состояние с частым употреблением слов «безопасность» и «суверенитет» превратили милитаризм в ежедневную рутину. Армия, по январским данным Левада-центра, занимает второе место в иерархии наиболее значимых институтов после президента и перед ФСБ. Но ведь это не от хорошей жизни: на нас нападают, мы обороняемся. И доверяем защитникам в лице армии и силовиков. Результат: по данным Левада-центра, с 40 до 57% с 2017-го по 2018-й год вырос страх мировой войны – наивысший показатель по крайней мере в постсоветское время.

Но все эти войны происходят в области, так сказать, духа. Как только речь заходит о деле, выясняется, что цифры призыва падают, и даже на контрактную службу молодых мужчин приходится заманивать виртуальными балеринами.

Лошади и балерины брошены на исправление имиджа политического режима и на его защиту, как последние патроны. Сам глава государства превращается в какого-то политического кентавра. Все для фронта, все для победы. Для войны с вымышленными угрозами и победы над собственным народом.



