СПЧ просит сенаторов отклонить законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти

Совет по правам человека при президенте РФ направил в Совет Федерации экспертные заключения, критикующие принятые Госдумой законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти. В СПЧ просят верхнюю палату парламента отклонить законопроекты и направить их на доработку в рамках Согласительной комиссии.

В экспертном заключении в частности отмечается, что заведомо ложная информация должна удаляться владельцем ресурса незамедлительно после получения уведомления Роскомнадзора. А незарегистрированные в качестве СМИ пользователи такого уведомления не получают, что является их дискриминацией.

Термин «незамедлительно» означает, что пользователь должен удалить фейковую информацию сразу после получения уведомления. Но если уведомление приходит в обеденный перерыв или ночью, то сайт блокируется, что несправедливо, считают в СПЧ.

В экспертном заключении также говорится, что удаление информации не освобождает от административной ответственности, если протокол о правонарушении был составлен до ее удаления.

В СПЧ отмечают, что перед правоприменителем ставится практически неразрешимая задача: пользователь должен знать, что информация, размещенная им, недостоверна. Как проверить, что пользователь заранее знал о недостоверности информации, в законопроектах не говорится.

Законы об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошли третье чтение Госдумы 7 марта. Совет Федерации должен рассмотреть их 13 марта.