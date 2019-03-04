The Telegraph: в Ливии замечены 300 бойцов российской ЧВК

Сотни наемников, связанных с российской военной разведкой, находятся на востоке Ливии. 300 военнослужащих ЧВК «Вагнер» оказывают поддержку командиру Ливийской национальной армии Халифу Хафтару в Бенгази, пишет The Telegraph. Как сообщил источник издания в британском правительстве, россияне снабжают Ливийскую национальную армию боеприпасами, поставляют танки и беспилотники.

Источник из ливийско-российской нефтегазовой компании рассказал, что люди из «ЧВК «Вагнер» пытаются обезопасить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота», а также «смогут контролировать поток нефти в южную Европу», если они захватят энергетическую отрасль Ливии, добавил источник.

Группу Вагнера связывают с Евгением Пригожиным, которого сфотографировали в ноябре за одним столом с Хафтаром и министром обороны России во время переговоров. Данные отслеживания полетов показали, что частный самолет Пригожина неоднократно заходил в ливийское воздушное пространство, последний раз в январе.

Известие об участии российской ЧВК в Ливии логично вписывается в стремление Москвы усилить влияние в Африке, пишет газета. Наемники из ЧВК работали в разрушенной войной Центральноафриканской Республике и Судане, сообщили The Telegraph два российских военных подрядчика. Кроме того, обнаружены доказательства того, что российские военные подрядчики находились на Мадагаскаре и что Пригожин послал политических консультантов, чтобы помочь избрать Эммерсона Мнангагву президентом Зимбабве в августе прошлого года. Мнангагва сам встречался с президентом России Владимиром Путиным в январе, заключив сделку по разработке платиновых месторождений.

Оппозиционные политики Зимбабве утверждали, что Россия вмешалась в выборы и якобы даже направила предварительно помеченные бюллетени в Хараре. Российский предприниматель, работавший в Зимбабве, рассказал, что московская политическая консалтинговая компания Image Contact участвовала в выборах в Зимбабве. Источник, близкий к компании, сказал, что ее руководитель знает Пригожина и предоставлял консультантов клиентам, заинтересованным в добыче ресурсов в Африке. Идея, по словам источника, заключалась в том, чтобы консультанты помогли избрать местного политика, а затем стать его советниками и помочь своим клиентам получить контракты.

Image Contact отказался от комментариев, также как и российские и зимбабвийские чиновники, участвовавшие в визите Мнангагвы в Москву. Министерство иностранных дел также не ответило на вопрос об участии России в голосовании, но заявило, что российские компании работают там над проектами в сфере природных ресурсов.

ЧВК «Вагнер» развернула бурную деятельность в Африке. The Telegraph стало известно, что российские «военные подрядчики охраняют алмазные и золотые рудники» в ЦАР. Как сообщается, компания участвует в совместных горно-добывающих предприятиях Россия — ЦАР и даже финансирует инициативы в области «мягкой силы», такие как радиостанция и конкурс красоты. Также считается, что боевики Вагнера помогли диктатору Омару Баширу подавить протесты оппозиции в Судане: их сфотографировали в военных грузовиках российского производства.

Руслан Леваев из разведки заявил газете, что наемники, консультанты и горнодобывающие компании Пригожина в Африке — все это инструменты внешней политики Кремля. «Когда у вас есть как боевые силы, так и экономическое влияние в стране, вы можете повлиять на внутреннюю ситуацию, — сказал он. — Экономическая деятельность Пригожина служит этой цели, потому что его бизнес в Сирии и Африке даже не сопоставим с тем, что он имеет в России».